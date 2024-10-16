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«Против Синнера сложно играть с травмой»: названа причина поражения Медведева

Экс-теннисист Ольховский: подача – одно из главных оружий Медведева на корте

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Andy Wong/AP

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, а также экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, насколько травма плеча, полученная по ходу турнира серии «Мастерс» в Шанхае, помешала Даниилу Медведеву в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Очень сложно сказать, насколько помешала травма, но когда ты физически не готов на сто процентов, играть против одного из лучших теннисистов мира, который сейчас показывает очень хороший теннис, сложно. У Даниила все-таки подача – одно из его оружий на корте. И без этого оружия сражаться за победу достаточно сложно», — отметил Ольховский.

Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале со счетом 1:6, 4:6. Теперь соперники вновь сойдутся в четвертьфинале коммерческого турнира «Six Kings Slam» в Саудовской Аравии, где также примут участие испанец Карлос Алькарас, датчанин Хольгер Руне, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.

Ранее российская теннисистка избила себя ракеткой по голове после поражения на турнире WTA.

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