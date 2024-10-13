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Испания обыграла Данию в Лиге наций

Сборная Испании обыграла команде Дании в матче Лиги наций со счетом 1:0

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Denis Balibouse/Reuters

Сборная Испании обыграла национальную команду Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энрике Рока» в Мурсии, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Испания и Дания выступают в Лиге A в группе 4 вместе с национальными сборными Сербии и Швейцарии. Испанцы лидируют в квартете с семью очками после трех туров. Сборная Дании занимает второе место — у них шесть очков. У национальной команды Сербии три очка, у Швейцарии — ноль баллов.

В четвертом туре испанские футболисты дома сразятся с соперниками из Сербии, игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Национальная сборная Дании в тот же день сыграет в гостях со Швейцарией. Матч также начнется в 21:45 мск.

Ранее гол Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Польшу в матче Лиги наций.

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