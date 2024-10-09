«Мог всех угробить»: экс-игрок ЦСКА рассказал, как в шутку угнал автобус

Бывший защитник екатеринбургского «Автомобилиста» и московского ЦСКА Денис Куляш в интервью Legalbet заявил, что в бытность карьеры игрока любил устраивать розыгрыши.

Спортсмен рассказал, что выступая за румынскую «Чиксереду», однажды угнал клубный автобус.

«Я люблю пошутить — на заправке завел автобус и поехал. Водитель бежал с заправки, и я думал, что он меня пришибет. Конечно, я не имел права этого делать, но у меня есть категория, дающая право управления автобусом. У меня отец всю жизнь водителем автобуса проработал, я в Омске тоже. Русские и европейцы шутку оценили, но от руководства выслушал: мог всех угробить», — заявил Куляш.

За «Чиксереду» Куляш выступал с 2019 по 2021 год. В 2020 году спортсмен получил румынское гражданство. В настоящее время Куляш занимает должность главного тренера клуба Молодежной хоккейной лиги «Капитан», представляющего город Ступино Московской области.

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