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Легенда сборной Испании намекнул на завершение карьеры

Андрес Иньеста снял видео с намеком на завершение карьеры футболиста

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видео, на котором запечатлено, как художник работает над его портретом и цифрой 8 в виде знака бесконечности на спине игрока.

Издание Revelo выдвинуло предположение, что Иньеста готовится объявить о завершении карьеры и сделает это 8 октября.

Иньеста выступал за основную команду «Барселоны» с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании. 37-летний футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 2018 году он перешел в японский клуб «Виссел Кобе», за который отыграл пять сезонов. Последним клубом Иньесты стал «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул в статусе свободного агента летом 2024 года. С тех пор он находится без команды.

В составе национальной команды Испании футболист стал чемпионом мира и дважды завоевывал трофей чемпионата Европы.

Ранее Антуан Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

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