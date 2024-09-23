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РФС накажет «Зенит» за фанатские кричалки про Соболева

КДК РФС накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки про Соболева от фанатов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что петербургский «Зенит» будет оштрафован за то, что фанаты клуба оскорбляли нападающего Александра Соболева с трибун «Газпром Арены» по ходу матча Кубка России против «Рубина». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Григорьянца, общее решение о наказании клуба будет вынесено по совокупности факторов.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

Ранее отец полузащитника «Зенита» Глушенкова опроверг проблемы сына с лудоманией.

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