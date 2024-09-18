Американский хоккеист рассказал, как добивается успехов в изучении русского языка

Американский хоккеист с российским паспортом Бреннан Менелл, выступающий в Континентальной хоккейной лиге за московское «Динамо», рассказал о том, каким образом изучает русский язык и увеличивает свой словарный запас.

«Каждый день я говорю на русском, узнаю новые слова. Правда, летом я ездил в Америку и меньше ими пользовался. В Москве у меня больше практики, и с каждым днем все увереннее говорю. Но еще много работы предстоит. У меня девушка из России, она постоянно общается со мной на языке, узнаю много нового, и запас слов растет. Каждый день мне все комфортнее и комфортнее общаться на русском», — приводит слова Менелла Legalbet.

Менелл получил российский паспорт благодаря указу президента Российской Федерации Владимира Путина летом прошлого года. В «Динамо» он играет с сезона-2022/23. В нынешнем сезоне на счету защитника 5 (1+4) результативных балла за шесть проведенных матчей. При этом его команда в данный момент располагается вне зоны плей-офф Западной конференции, занимая десятую позицию с четырьмя очками.

Прошлый сезон стал для Менелла самым результативным в КХЛ. В 68 матчах он набрал 45 (8+37) очков. До московского «Динамо» он на один сезон приезжал в лигу в минское, где играл в сезоне-2020/21.

Ранее в «Салавате Юлаеве» рассказали о сроках восстановления Глеба Кузьмина.