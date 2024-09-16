Футболист «Реала» предложил Хабибу сразиться один на один

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на фотографию бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, на которой россиянин тренируется на футбольном поле.

«Брат, может один на один?» — написал Рюдигер.

«Один на один? Это не футбол, а MMA, будь осторожнее», — ответил Хабиб.

Хабиб провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что боец закрыл все долги.

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