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Бывший футболист заявил, что Дзюба не подходит «Акрону»

Экс-футболист Масалитин: Дзюба не подходит под игровую стратегию «Акрона»

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что перешедший в тольяттинский «Акрон» Артем Дзюба не подходит команде. Слова экс-футболиста приводит «Матч ТВ».

«Мастерства у Артема много и он не раз это доказывал. Но он не проходил предсезонку, а в его возрасте — это важно. Пару игр можно сыграть на эмоциях, а дальше будет тяжело. К тому же, на мой взгляд, он не подходит «Акрону» — клуб играет в активный футбол. Будем надеяться», — заявил Масалитин.

12 сентября тольяттинский «Акрон» подписал контракт с Дзюбой до июня 2025 года. Футболист будет выступать под номером «24». Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России — он забил 160 мячей.

Футболист после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее эксперт рассказал, кто победит в матче ЦСКА — «Зенит».

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