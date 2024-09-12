Олимпийский чемпион: Станкович — энергичный мужик и крутой дядька

Олимпийский чемпион по хоккею, чемпион мира, бывший нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что остался под впечатлением от главного тренера футбольной команды красно-белых Деяна Станковича. Об этом Ковальчук рассказал в комментарии порталу Legalbet.

«Станкович — красавец! Видно, что он очень энергичный мужик, победитель и крутой дядька. Я его впервые вижу вживую, но ощущение, что мы знакомы всю жизнь. У «Спартака» хороший тренер», — сказал Ковальчук.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После семи туров РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». В восьмом туре москвичи в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Ари заявил, что «Спартак» станет чемпионом при тренере Станковиче.