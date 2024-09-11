Австралийского хоккеиста дисквалифицировали за покупку кокаина на Олимпиаде

Член сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг был дисквалифицирован на год за покупку кокаина на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Hockey Australia.

8 августа стало известно о том, что Крейга задержали при покупке кокаина в одном из округов.

Сообщается, что спортсмен отбудет дисквалификацию сроком в шесть месяцев, вторую половину может избежать в случае надлежащего поведения. Крейг может быть включен в состав национальной команды на 2025 год.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее гимнастка Дарья Варфоломеев назвала абсолютным безумием победу на Олимпиаде.