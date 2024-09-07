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«Зенит» лишился одного из защитников из-за серьезной травмы

Защитник «Зенита» Сергей Волков порвал крестообразную связку левого колена

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист Сергей Волков, перешедший в июне из «Краснодара» в петербургский «Зенит», получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

«По результатам медицинского обследования у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время футболисту будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее», — указано в сообщении.

Травму игрок получил во время тренировки.

В первом интервью в качестве игрока «Зенита» Волков порадовался тому, что сине-бело-голубые обошли «Краснодар» в чемпионской гонке в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиге. Стоит отметить, что еще в июне стало известно, что «Краснодар» вывел Волкова из состава, поскольку футболист заявил, что не намерен больше играть за команду и хочет выступать за «Зенит» — при том, что, по данным СМИ, в тот момент в Петербурге не стремились его приобретать. Однако в итоге футболист перешел в стан действующих чемпионов России.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, сделав в этих играх три результативные передачи.

Ранее бывший футболист рассказал, кто станет лучшим игроком в сезоне РПЛ.

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