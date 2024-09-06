В МИД РФ осудили заявления Киева о недопуске россиян на Олимпиаду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бидного о плане по недопуску россиян на зимнюю Олимпиаду 2026 года уничтожают мировой спорт, передает ТАСС.

«Опять речь идет об уничтожении мирового спорта. Исключение России из спортивных мероприятий — это уничтожение международного спорта», — сказала Захарова.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страна не перестает быть членом мировой спортивной семьи.

Ранее олимпийский чемпион назвал фантастикой возращение россиян на международные старты.