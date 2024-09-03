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Стало известно, где состоится чемпионат мира по пляжному самбо

Чемпионат мира 2024 года состоится в Марокко

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Международная Федерация Самбо

Чемпионат мира по пляжному самбо состоится 7-8 сентября в Марокко, передает сайт Международной федерации самбо (ФИАС).

В индивидуальном зачете соревнований, генеральным партнер которых является «Роснефть», а официальным партнером – банк ВТБ, мужчины будут выяснять сильнейших в весовых категориях 58 кг, 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг. Женщины будут соревноваться в весовых категориях 50 кг, 59 кг, 72 кг, свыше 72 кг.

Также будут разыграны медали и в командных соревнованиях:

Женщины: 72 кг, свыше 72 кг.

Мужчины: 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг.

В первый день турнира будут проходить соревнования в индивидуальном зачете, во второй день состоится смешанный командный турнир. Каждая команда будет состоять из трех мужчин и двух женщин.

«Поединки по пляжному самбо – это всегда интрига: в данной дисциплине традиционные фавориты могут уступить новичкам. Ведь схватка длится до первого результативного броска», — сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Ранее стали известны призеры второго дня турнира по самбо в Кыргызстане.

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