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Экс-жена Сафонова игнорирует попытки голкипера увидеться с дочерью

Baza: вратарь «ПСЖ» Сафонов не может связаться с экс-женой для встречи с дочерью

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывшая супруга голкипера сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия игнорирует все попытки футболиста связаться с ней, чтобы договориться о встрече с дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, все сообщения, которые вратарь отправляет бывшей супруге, остаются без ответа.

Сафонов пытается подписать мировое соглашение с Анастасией. Согласно этому документу, до десяти лет их дочь должна жить с матерью, однако после достижения этого возраста сама может выбрать, с кем из родителей она хочет быть. Сафонов также просит право видеться с ребенком и в праздники, и в рабочие дни, а также одним из условий договора является пункт, согласно которому экс-супруга обязана оповестить его, если соберется поменять место жительства.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Голкипер обязан каждый месяц выплачивать 25 процентов от своей зарплаты. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор.

Ранее Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем».

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