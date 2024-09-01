Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в заявку парижского клуба на матч третьего тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Причиной для пропуска игры стала вирусная инфекция. Матч состоится 1 сентября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:45 по французскому времени.

В первых двух турах чемпионата Франции Сафонов на поле не выходил, оставаясь на скамейке запасных.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее стало известно, приедет ли Сафонов в сборную России из «ПСЖ».