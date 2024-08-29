Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в следующем матче «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что лучший бомбардир команды россиянин Максим Глушенков не сможет принять участия в следующем матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

в нынешнем сезоне Максим Глушенков пропустит матч 7‑го тура МИР РПЛ против «Пари НН».

«Родригаго и Глушенков — точно не сыграют с «Пари НН». Есть вопросы по поводу Горшкова, Мостового, Ерохина, Сергеева, Вендела», — заявил Семак.

Встреча «Зенита» и «Спартака», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

По итогам шести туров «Зенит», набравший 14 очков, уступил лидерство московскому «Локомотиву» (15) и опустился на вторую строчку. «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 11 баллов.

В седьмом туре «Зенит» в гостях сыграет с «Пари НН». Встреча состоится 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.