Полузащитник «Амкала» назвал человека, принесшего команде победу в Кубке России

Звезда Медийной футбольной лиги полузащитник «Амкала» Василий Маврин рассказал о матче своей команды во втором раунде Пути регионов в Кубке России против «Велеса». В первые 17 минут представитель Второй лиги А чемпионата России имел большое преимущество, но затем игра поменялась, «Амкал» постепенно придвинул ее к чужим воротам и в итоге забил два безответных мяча, первый из которых на счету Маврина.

«Когда после где-то 20-й минуты тренер внес корректировки в план, и уже немножко стало полегче. А гол – это лишь вытекающая составляющая из того, что у нас получилось быть гибкими», — отметил Маврин.

В третьем раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» встретится с «Космосом» из Долгопрудного, выступающим во Второй лиге Б. В первом матче турнира медийный клуб выбил из борьбы другую команду этого дивизиона «Коломну», разгромив ее со счетом 8:1. «Амкал» в третий раз участвует в Кубке России. Пока клуб Германа Попкова ни разу не доходил дальше третьей стадии турнира. В 2022 году он уступил в ней в серии пенальти ивановскому «Текстильщику».

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