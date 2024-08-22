Эксперт рассказал, поможет ли «Спартаку» отсутствие лидеров в матче с «Зенитом»

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко считает, что «Зенит» сможет заменить россиянина Максима Глушенкова и бразильца Вендела в преддверии матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Слова эксперта приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Стабильная команда не зависит от пропускающих игру футболистов. Да, Глушенков и Вендел — ключевые футболисты, но у «Зенита» есть два равноценных состава и каждый может их подменить. Несомненно, на качестве игры команды это скажется», — заявил Ширко.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

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