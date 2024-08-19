Тарасова предрекла Трусовой успешное возвращение в профессиональный спорт

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что Александре Трусовой предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться на лед.

По ее мнению, при этом фигуристка имеет все шансы на успешный камбэк.

«Контрольные прокаты скоро — вот и увидим Сашу! Тяжело возвращаться в спорт. Но она талантливая девушка, сможет», — сказала Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

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