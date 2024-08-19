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Черчесов ответил на вопрос, кем «Зениту» заменить Глушенкова и Вендела

Черчесов: в «Зените» есть кому заменить Глушенкова и Вендела на пару матчей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что петербургский «Зенит» найдет, кем заменить полузащитников Максима Глушенкова и Вендела в следующих играх. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Да, два ключевых игрока из центра поля. В «Зените» есть, кем заменить их на пару матчей, ведь клуб претендует на самые высокие места. Ни один клуб не сможет пройти сезон без спадов и травм лидеров», — заявил Черчесов.

18 августа в матче чемпионата России «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев дал совет сборной России перед матчами против Вьетнама и Таиланда.

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