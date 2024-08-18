Футболист Миранчук прилетел в США

Новичок клуба МЛС «Атланта» Алексей Миранчук прилетел в США. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети X.

Игрок проведет первую тренировку со своей командой 20 августа. «Атланта» уже сняла дом для Миранчука.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин заявил, что встретится с Миранчуком.

Ранее Миранчук успешно прошел медосмотр в «Атланте».