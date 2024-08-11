Российский боксер назвал позором победу алжирки Хелиф на Олимпиаде

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд назвал победу алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпиаде позором и ужасом, передает «Советский спорт».

«Позор, ужас. Стерты все границы морали, этики, приличия, человечности. Мужчина не может бить женщину, в принципе, а уж на ринге и подавно», — сказал Дрозд.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

В полуфинальном поединке на Олимпиаде-2024, который состоялся 6 августа, алжирская спортсменка одолела единогласным решением судей Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. 5 августа Хелиф потребовала прекратить оскорбления в свой адрес, которые начала получать во время Олимпийских игр.

Ранее сообщалось о том, что российской боксерше поступают угрозы после вызова на бой Хелиф.