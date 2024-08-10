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Российские атлеты не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады

Никто из российских спортсменов не будет присутствовать на закрытии Олимпиады

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Yara Nardi/Reuters

Ни один российский спортсмен, выступавший на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, не будет присутствовать на церемонии закрытия Игра. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации гребле байдарках и каноэ.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа.

Последним российским атлетом, который выступил на Играх, стал каноист Захар Петров. 9 августа он на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров показал четвертый результат.

8 августа Петров в паре с Алексеем Коровашковым не смогли завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат. Олеся Ромасенко в тот же день не смогла выйти в финал соревнований каноэ-одиночек на 200 метров.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на Олимпиаде.

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