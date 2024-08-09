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Бывший арбитр подтвердил, что судьи ошибались в матче США — Сербия на ОИ

Бывший арбитр Уорник подтвердил, что судьи ошибались в матче США — Сербия на ОИ

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Бывший баскетбольный арбитр Тодд Уорник подтвердил, что судьи матча олимпийского турнира СШАСербия допускали ошибки. прокомментировал поражение Сербии в полуфинале от США. Об этом сообщает Sports со ссылкой на социальные сети журналиста Донатаса Урбониса.

«В заключительной четверти судьи несколько раз ошиблись в критических ситуациях. Это не отменяет того факта, что Сербия сама не реализовала несколько ключевых бросков. Но ряд правильных решений мог оказать им помощь», — заявил Уорник.

Также он отметил, что судьи не должны впадать в ступор от звездных статусов американских баскетболистов.

«Если они нарушают правила, они должны получить замечание. Это фундаментальная ошибка, с которой не хотелось бы сталкиваться», — добавил экс-арбитр.

Матч между США и Сербией закончился со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). В финале американцы сыграют с Францией, сербы — с Германией. Матчи состоятся 10 августа.

Ранее президент Сербии раскритиковал судейство в матче против США на Олимпиаде-2024.

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