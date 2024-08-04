Губерниев назвал Глушенкова лучшим бразильцем в российском чемпионате

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением оценил игру российского нападающего Максима Глушенкова, который выступает за петербургский «Зенит». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Максим Глушенков является лучшим бразильцем в российском чемпионате сейчас. Этим все сказано, он в полном порядке. Мы все испытываем радость от того, что наш футболист может так здорово играть и забивать в Российской Федерации», — заявил Губерниев.

3 августа «Зенит» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Ростов». Матч, проходивший на стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев. Глушенков оформил хет-трик.

Футболист перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно и забил восемь мячей в своих пяти первых матчах за клуб. Ранее петербуржцы в рамках РПЛ в гостях обыграли «Крылья Советов» (Глушенков оформил дубль) и «Рубин» (футболист единожды забил) с одинаковым счетом 4:0. Еще один дубль нападающий оформил в матче за Суперкубок России против «Краснодара».

В следующем туре сойдутся два лидера чемпионата — «Зенит» сыграет с московским «Динамо». У обоих клубов на данный момент по девять очков в турнирной таблице. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 10 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за продажу Глушенкова в 2022 году.