Триатлонистка о качестве воды в Сене: отвратительно пахнет

Шведская триатлонистка Тильда Монссон осталась недовольна качеством воды в реке Сене, в которой проходили соревнования на Олимпиаде-2024. Слова спортсменки приводит Expressen.

«Качество воды не лучшее. Она коричневая, отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я после этого», — заявила спортсменка.

30 июля стало известно, что соревнования по триатлону, которые должны были пройти в этот день, перенесены на сутки. Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что триатлон пройдет 31 июля в полном объеме.

28 и 29 июля организаторы Олимпийских игр отменили тренировочные заплывы триатлонистов в реке Сене из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее сообщалось, что триатлониста вырвало после финиша заплыва на Олимпиаде-2024.