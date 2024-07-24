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«Главное — следить за собой»: российская участница ОИ об условиях нейтрального статуса

Прыгунья на батуте Бладцева рассказала об условиях нейтрального статуса для ОИ

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Прыгунья на батуте Анжела Бладцева рассказала, что правила, которые были введены для получения нейтрального статуса, нужно будет соблюдать и после завершения летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Главное — следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чем. Не скажу, что меня это никак не задевает. Даже если будут что‑то публиковать насчет того, что как‑то что‑то незаслуженно, все равно хочется участвовать. Лучше соблюсти все правила для максимального спокойствия», — заявила она.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек. Бладцева попала в этот список.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее во Франции заявили о задержании нескольких российских граждан перед Олимпиадой.

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