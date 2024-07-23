Пловчиха Ефимова заявила, что многих подломил перенос Игр дружбы

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, говоря о переносе Игр дружбы, раскрыла, как это сказалось на спортсменах, которые готовились к соревнованиям. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что Игры дружбы были хорошей мотивацией, а когда их отменили, конечно, это многих подломило. Вроде как у тебя есть [мотивация] куда-то готовиться, а потом все отменяется. И опять-таки я не уверена, что сейчас все будут в хорошей форме [на Кубке России], потому что все, я думаю, все равно готовились к сентябрю», — заявила Ефимова.

16 июля президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ефимова пожаловалась на условия проживания на Кубке России по плаванию.