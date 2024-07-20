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Соболева призвали быть лидером «Спартака» на поле и за его пределами

Экс-игрок Масалитин: останется ли Соболев в «Спартаке», зависит от его желания

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РИА Новости

Будущее нападающего Александра Соболева в московском «Спартаке» зависит от того, хочет ли он продолжать выступать за красно-белых. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин.

«Главное — его желание. Если он с политикой клуба не согласен, зачем он тогда нужен «Спартаку»? У него была великолепная связка с Промесом — самая результативная после тандема Азмуна и Дзюбы в «Зените». Соболев с Промесом и забивали, и пасовали, и приносили команде много пользы.

Мы не знаем, кто виноват в последних событиях — Соболев, [бывший главный тренер «Спартака» Гильермо] Абаскаль, руководство… Но скандалы еще не довели «Спартак» ни до чего хорошего. Если Соболев остается, то он должен быть лидером и на поле, и за его пределами. А если не хочет играть — ну, будет номер отбывать, получать зарплату. Или сидеть на лавочке. Если он соглашается с условиями, которые ему предлагают, то должен работать, возвращаться в сборную и быть лучшим бомбардиром «Спартака», — заключил Масалитин.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее агент Гурцкая связал желание Соболева покинуть «Спартак» с унижением.

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