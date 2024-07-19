Бобровский объяснил, почему вышел на чемпионский парад НХЛ с флагом России

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в комментарии «Матч ТВ» назвал большой честью отпраздновать победу в Кубке Стэнли с российским флагом. Хоккеист вышел с атрибутом на чемпионский парад.

«Конечно, это очень большая честь для меня — выйти с флагом нашей страны на плечах. Я люблю свою страну, люблю Родину. Мне выдалась уникальная возможность отпраздновать такую большую победу с флагом», — заявил он.

Бобровский принял участие в 24 матчах плей-офф, в которых продемонстрировал показатель в 90,6% отраженных бросков в среднем за игру. Для него этот трофей стал первым подобным в карьере.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три встречи подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Для «Флориды» этот Кубок Стэнли стал первым в истории клуба.

Ранее Бобровского назвали самым впечатляющим россиянином в Кубке Стэнли.