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Канчельскис: лучше играть в США, чем в России

Экс-футболист Канчельскис о Миранчуке: лучше играть в США, чем в России

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о трансфере Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта» из итальянской «Аталанты», заявив, что лучше играть в США, чем в России, передает «Чемпионат».

«На данный момент лучше играть в МЛС, чем в России. Пока мы варимся в своем котле. Время покажет, правильным ли решением окажется переход Миранчука», — сказал Канчельскис.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Алексей является воспитанником московского «Локомотива». В активе полузащитника 45 матчей за сборную России и семь забитых мячей.

Ранее «Аталанта» договорилась о продаже Миранчука в США.

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