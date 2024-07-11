Семак призвал не говорить о хорошей форме «Зенита» перед игрой за Суперкубок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что ему сложно предположить, как сложится предстоящий матч за Суперкубок России с «Краснодаром». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не хватает игровой практики. Далеко не все сыграли полноценный матч. Говорить о том, что команда находится в хорошей форме, не стоит. Но на сегодняшний день она в достаточно функциональном состоянии для того, чтобы большинство игроков сыграли по 90 минут», — сказал Семак.

Матч пройдет 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Игра состоится на «Волгоград Арене». Стадион в Волгограде построен к чемпионату мира 2018 года. Он вмещает 45 тысяч человек.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее был назван арбитр, который рассудит «Зенит» и «Краснодар» в Суперкубке России.