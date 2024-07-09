Трансферную цену Соболева назвали неправильной

Отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил удивление серьезным интересом чемпионов страны к спартаковскому нападающему Александру Соболеву.

«Я понимаю, когда «Зенит» взял Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из «Крыльев Советов» и Волкова из «Краснодара» — это молодые футболисты. В «Зените» есть и Барриос, и другие возрастные футболисты, которые постепенно переходят черту. И даже при том, что команда сейчас выступает только в чемпионате России, это хорошие приобретения на будущее. Это вложения и не за такую большую сумму. А вот платить такие деньги за одного российского футболиста — по мне, это неправильно», — считает Деменко.

По информации различных источников, «Зенит» близок к подписанию Соболева за сумму от €12млн до €20 млн. В прошлом сезоне форвард за 27 матчей РПЛ забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. В составе «Спартака» он провел четыре с половиной года, выиграв Кубок страны.

Ранее «Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира.