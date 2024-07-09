Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трансферную цену Соболева назвали неправильной

Экс-футболист Деменко: неправильно платить такие деньги за Соболева

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил удивление серьезным интересом чемпионов страны к спартаковскому нападающему Александру Соболеву.

«Я понимаю, когда «Зенит» взял Глушенкова из «Локомотива», Горшкова из «Крыльев Советов» и Волкова из «Краснодара» — это молодые футболисты. В «Зените» есть и Барриос, и другие возрастные футболисты, которые постепенно переходят черту. И даже при том, что команда сейчас выступает только в чемпионате России, это хорошие приобретения на будущее. Это вложения и не за такую большую сумму. А вот платить такие деньги за одного российского футболиста — по мне, это неправильно», — считает Деменко.

По информации различных источников, «Зенит» близок к подписанию Соболева за сумму от €12млн до €20 млн. В прошлом сезоне форвард за 27 матчей РПЛ забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. В составе «Спартака» он провел четыре с половиной года, выиграв Кубок страны.

Ранее «Зенит» занял 409-е место в рейтинге лучших клубов мира.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами