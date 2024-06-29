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Российские хоккеисты могут поехать на Олимпиаду 2026 года

Экс-скаут сборной России Федотов: российские хоккеисты поедут на ОИ

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РИА Новости

Бывший скаут сборной России Сергей Федотов заявил, что россияне смогут поехать на Олимпийские игры 2026 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Слышал, в профсоюзе игроков НХЛ российским хоккеистам говорят: в 2026 году на Олимпиаду вы поедете», — рассказал Федотов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Павел Буре заявил, что IIHF пока не рассматривает вопрос возвращения России.

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