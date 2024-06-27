Названа команда, которая должна была пройти в плей-офф Евро-2024

Сборная Хорватии должна была продолжить выступление на чемпионате Европы — 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, подводя итоги группового этапа турнира.

«Есть команды, которые могли бы дальше играть — например, Хорватия. Да, хорваты допустили кое-какие ошибки, но по уровню футболистов и по качеству игры они должны были пройти дальше. А в целом, очень ровный состав в плей-офф. Говорить о том, что чье-то непопадание в следующую стадию — несчастный случай, я бы не стал», — сказал Гладилин.

Хорваты заняли третье место в группе В, набрав два очка. Согласно регламенту турнира, в плей-офф проходили четыре лучшие из шести команд, ставших третьими. Сборная Хорватии в эту четверку не попала, показав худший результат среди третьих мест. Также не прошла в плей-офф Венгрия, замкнувшая тройку в группе А.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе Евро или чемпионата мира.