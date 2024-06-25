Гладилин: хорватов на Евро-2024 надломила игра против Испании

Поражение от сборной Испании со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024 стало психологической проблемой для национальной команды Хорватии. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Первая игра с Испанией их надломила, они начали играть в открытый футбол и допустили ошибку. Но в матче с Италией они показали, что являются хорошей командой и в состоянии бороться дальше. Они стали возрастной командой, трое игроков — уже критического возраста. Но это естественно», — констатировал специалист.

Встреча команд Хорватии и Италии завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

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