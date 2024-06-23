В сборной Франции рассказали о восстановлении Мбаппе после перелома носа

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе, однако не стал точно отвечать, сумеет ли футболист сыграть в заключительном матче группового этапа. Его слова приводит RMC Sport.

«Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор. Мбаппе в порядке», — заявил он.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Для него была изготовлена специальная маска, в которой он будет играть на Евро. Нападающий попал в запас на матч второго тура против Нидерландов, который состоялся 21 июня и завершился со счетом 0:0, однако на поле так и не появился.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0. 25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Заключительный матч группового этапа чемпионата Европы Франция сыграет с Польшей. Матч состоится 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе сыграл за сборную Франции после перелома носа.