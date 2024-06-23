Хвича назвал встречу с Роналду на поле Евро-2024 мечтой

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия поделился своими ожиданиями от встречи со сборной Португалии и нападающим Криштиану Роналду, которая произойдет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит A Bola.

«Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем Португалию, но хотим показать, что все возможно. Роналду был для меня кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была моя мечта, и мы увидим, что произойдет», — заявил Хвича.

Поединок состоится 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

22 июня сборная Грузии сыграла вничью с национальной командой Чехии — 1:1. Счет в матче открыла грузинская команда, в компенсированное к первому тайму время Жорж Микаутадзе реализовал 11-метровый удар. Чехия сравняла на 59-й минуте, отличился Патрик Шик.

Португалия также 22 июня одержала победу над Турцией — 3:0. Голы оформили Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, которому ассистировал Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота отправил игрок сборной Турции Самет Акайдын.

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