Форвард СКА о защите шеи для хоккеистов: мы всю карьеру играли без ошейников

Принуждение в обязательном порядке использовать защиту шеи для хоккеистов может доставить дискомфорт многим игрокам. Такое мнение в интервью Legalbet выразил нападающий петербургского СКА Сергей Плотников.

«Мне не будет комфортно. Если это будет принудительно, то я этого не понимаю. Если это будет по желанию, то пожалуйста, почему нет? Мы взрослые люди, всю карьеру отыграли без ошейников, а сейчас надевать что ли? Для кого-то это будет просто неудобно и дополнительным раздражителем. Я думаю, это нужно просто делать по желанию», — считает Плотников.

Международная федерация хоккея (IIHF) 6 июня внесла в правила использование защитных приспособлений для шеи. При этом со следующего сезона оно станет обязательным. Если игрок выйдет на лед без защиты и не наденет ее после первого предупреждения, то получит малый штраф. Стоит отметить, что в регламент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) соответствующее изменение пока не внесено.

IIHF приняла решение ввести использование защиты для шеи после трагедии с американским хоккеистом Адамом Джонсоном в матче чемпионата Великобритании в октябре прошлого года. Соперник случайно нанес ему порез горла коньком. Игрока госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Ранее «Эдмонтон» в гостях переиграл «Флориду» в пятом матче финала Кубка Стэнли.