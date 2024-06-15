Колосков о флаге России на Евро: нашлись смелые люди

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал смелыми болельщиков, которые вывесили российский флаг на матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии, передает ТАСС.

«Конечно, приятно и удивительно появление флагов сборной России на матче. Нашлись смелые люди, которые пришли, да еще и с флагами России. Будем это отмечать как хороший знак», — сказал Колосков.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее рекомендовал зрителям проносить на трибуны флаги только тех стран, которые участвуют в турнире. Пока неизвестно, будут ли применены какие-либо санкции в отношении болельщиков с флагом России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сборную Шотландии обвинили в трусости.