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Котов проиграл Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Котов уступил итальянцу Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Павел Котов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в третьем круге «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

На счету Котова один эйс и одна двойная ошибка. Синнер исполнил два эйса, допустил одну невынужденную ошибку и реализовал три брейк-поинта из 13.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» итальянцу Маттео Арнальди.

Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее покинувшая Россию теннисистка Варвара Грачева назвала Францию своим домом.

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