Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» итальянцу Маттео Арнальди.

Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

В следующем круге Арнальди сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Во втором круге Рублев обыграл представителя Испании Педро Мартинеса Портеро. Встреча прошла в Париже на стадионе «Корт Сюзанн Ленглен», продлилась два мяча и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее стала известна главная проблема Рублева на «Ролан Гаррос».