Во Франции сомневаются в уровне Сафонова перед трансфером в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил, что во Франции есть сомнения в уровне вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова перед его трансфером в «ПСЖ», передает «Спорт-Экспресс».

«Во Франции есть сомнения в уровне Сафонова, особенно касательно его игры ногами», — сказал Леклер.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24, а также стал обладателем национального Кубка.

Ранее стало известно, когда Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ».