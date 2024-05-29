Захарян забил за «Реал Сосьедад»

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян отличился в товарищеском матче против «Токио Верди».

Игра состоялась в японской столице, россиянин отличился на первой компенсированной минуте ко второму тайму время, установив окончательный счет матча — 2:0.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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