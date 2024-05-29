Экс-тренер сборной России оценил шансы Сафонова занять место в воротах «ПСЖ»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что вратарю Матвею Сафонову будет сложно вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из основного состава французского «ПСЖ», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Матвею надо будет совершить что-то сверхъестественное. И если все получится, тогда Доннаруму могут поменять. И хорошо, если Сафонову будут доверять место в воротах через раз», — сказал Игнатьев.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее трансфер Сафонова в «ПСЖ» признали удачным.