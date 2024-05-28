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Касаткина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Россиянка Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Cal Sport Media/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), на старте турнира обыграв представительницу Польши Магдалену Френх.

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1. Касаткина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Касаткина занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соперница расположилась на 49-й позиции рейтинга.

Во втором круге российская теннисистка сыграет против победителя пары Лучия Чирич-Багарич (Хорватия) — Питон Стирнс (США).

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее живущая в Барселоне теннисистка Касаткина призналась в любви к России.

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