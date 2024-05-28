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В Госдуме назвали побег украинского рукопашника в Россию выбором в пользу безопасности

Депутат Журова: рукопашник Кузнецов уехал туда, где чувствует безопасность

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что бывший служащий ВСУ, экс-член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. В комментарии «Газете.Ru» Журова подчеркнула, что спортсмен взвесил риски и сделал выбор в пользу безопасности.

«Каждый сам видит свои риски для себя, для своей семьи, находясь там. Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее. Не знаю, насколько он может быть полезен в России в своем виде спорта, это неолимпийская дисциплина. Но, в любом случае, он сможет здесь тренироваться», — считает Журова.

Кузнецов сообщил, что после ранения и пребывания в тернопольском госпитале, где врачи требовали взятки с пациентов, он принял решение уехать в Россию. Ради этого он поступил в Высшее военное училище, занялся армейским рукопашным боем, попал в состав сборной Украины и вместе с ней выехал на турнир в Польшу. Там он покинул расположение команды, перебрался в Чехию, где пробыл пять месяцев, а затем приехал в Россию.

Ранее Бутырская заявила, что фигуристы, сменившие гражданство, не предатели.

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