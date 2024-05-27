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Первый матч Рублева на «Ролан Гаррос» назвали психологически тяжелым

Теннисистка Петрова: Рублев нервничал в первом матче на «Ролан Гаррос»

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Susana Vera/Reuters

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова подвела итоги стартового матча россиянина Андрея Рублева на Открытом чемпионате Франции против японца Таро Дэниэла. В комментарии «Газете.Ru» она констатировала, что Рублев потратил много лишних эмоций в этом противостоянии.

«Андрей Рублев немного понервничал, но был непростой день, достаточно ветреный. Рублев уступил один сет японцу, но мне показалось, уступил из-за того, что отвлекся от игры, много дискутировал и расплескивал эмоции. Но ничего, для старта турнира, может быть, и неплохо пройти через такой психологически непростой матч, чтобы разыграться, втянуться в игру», — считает Петрова.

Рублев победил японского теннисиста в четырех партиях — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Сам россиянин признался, что в проигранном сете упускал шансы на чужих подачах, стараясь выиграть первым же ударом. В следующем раунде он встретится с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро.

Ранее Петрова заявила, что Медведеву важно хорошо начать матч с Кепфером.

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