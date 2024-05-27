Легенда «Спартака» назвал клуб, который ему больше всего жаль в РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» и «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему жаль калининградскую «Балтику», которая не смогла сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, ключевым отрезком для балтийцев стала первая часть чемпионата, где команде не добрала большое количество очков.

«Жаль, безусловно, «Балтику», которая неплохо провела вторую часть чемпионата и добралась до финала Кубка России, показав хорошую игру. Но вот так сложился чемпионат, что те наработки, которые были в первой части, не сработали, и команда вылетела в Первую лигу», — заявил эксперт.

«Балтика» по итогам сезона заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. 2 июня команда Сергея Игнашевича в «Лужниках» сыграет в финале Кубка России против «Зенита».

В заключительном матче сезона-2023/24 «Зенит», которым руководит Сергей Семак, обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и завоевал шестое чемпионство подряд. Команда набрала 57 баллов. До этого все команды, которые выигрывали турнир, набирали большее количество очков.

На втором месте оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона РПЛ обыграли соперников дважды.

Ранее в «Зените» заявили, что весь сезон боролись против судей.