Стало известно будущее защитника «Спартака» Бабича

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что намерен остаться в России в следующем сезоне.

По его словам, информация о возможном переходе в другой клуб не соответствует действительности.

«Конечно, я хочу продолжить играть за «Спартак». У меня контракт с клубом, вот и все», — заявил Бабич.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, исполняющим обязанности был назначен босниец Владимир Слишкович. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву.